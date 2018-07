Agenturchef verschönert Moskau mit dem Portrait seiner Ehefrau

Ivan Panteleev sollte im Auftrag der Stadt Moskau Hausfassaden für die Fußball-WM verschönern. Er ließ seine Frau auf ein Hochhaus malen

Der Chef der russischen Werbeagentur Novatek Art, Ivan Panteleev, wurde beauftragt Moskauer Fassaden vor der Fußballweltmeisterschaft zu schmücken. Er nutzte diese Möglichkeit, um ein ein 12-stöckiges Wandgemälde seiner Frau in Auftrag zu geben.

Das Porträt zeigt Panteleevs Frau Daria in Sportausrüstung, in der Hand hat sie einen Fußball, um sie herum fliegen Cartoon-Vögel. "Dies ist das Wandbild mit dem wir alle Ausländer in Russland willkommen heißen und sie zu den Fußballspielen einladen", schrieb Novatek Art in einem Beschreibung des Bildes in sozialen Medien.

Kritik und Neid

Die Finanzierung des Fassadenbildes im Bezirk Zhulebino kam aus dem Moskauer Stadtbudget, sagte Panteleev Reuters. Es ist eines von vier WM-Wandbildern, die vom PR-Ausschuss der Stadt mitfinanziert wurden.

Das Porträt, das vor dem Beginn der Weltmeisterschaft am 14. Juni enthüllt wurde, entzürnte die russische Straßenkunst-Community. "Ivan sagt seine Kritiker sind nur neidisch. In diesem Fall sind wird definitiv neidisch. Wünschen wir uns nicht alle solche Ehemänner zu haben, Ladies? ", schrieb Galeriedirektorin Anna Nistratova in einem sarkastischen Beitrag auf ihre Facebook-Seite. (Reuters/APA, 4.7.2018)