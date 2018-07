"Buzzfeed": "Wir sehen uns nicht als Anti-Trump-Medium"

Im Januar 2017 hatte Donald Trump BuzzFeed als einen "Haufen Müll" bezeichnet

Washington – Für Chefredakteur Ben Smith ist das Internetportal "Buzzfeed" kein Teil der Opposition zur US-Regierung. "Wir sehen uns nicht als Anti-Trump-Medium", sagte Smith (41) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir sind unter den Medien weniger eine politische Alternative als eine mit Blick auf die verschiedenen Generationen."

Im Jänner 2017 hatte Donald Trump "Buzzfeed" als einen "Haufen Müll" bezeichnet. Das Portal hatte zuvor ein sogenanntes Dossier des britischen Geheimdienstexperten Christopher Steele über Trump veröffentlicht, das nach Ansicht der Journalisten "kompromittierende Informationen" über den US-Präsidenten enthielt, über die auch die russische Regierung Bescheid wisse. Andere Medien hatten die Veröffentlichung abgelehnt.

Erfolg bei Jungen

"Buzzfeed"-Nutzer sind nach Angaben des Portals zu 80 Prozent unter 35 und nutzen Medien zu 80 Prozent mobil. Bei den etablierten amerikanischen Medien habe es die Einstellung gegeben, die Generation der zwischen 1981 und 2000 geborenen Millennials interessiere sich nur für Quatsch, sagte Smith. "Aber Millennials sind inzwischen auch Kongressabgeordnete, Ärzte und Rechtsanwälte, Lehrer. Sie interessieren sich für Kunst und Kultur oder auch für Bürgerrechte."



"Buzzfeed" hat Smith zufolge in den USA und Großbritannien auch davon profitiert, dass Teile der Medien dort einfach journalistisch schlecht seien. "In Deutschland gibt es so etwas wie Fox News nicht, hier gibt es auch keine 'Daily Mail'". Schlechter Journalismus sei Teil der amerikanischen und britischen Öffentlichkeit. "Unseren Nutzern liegt daran, dass das korrigiert wird", so der Chefredakteur.

Post-Millennial-Generation

Smith blickt längst in die Zukunft: "Wir verwenden viel Zeit darauf, über die Post-Millennial-Generation nachzudenken", sagte der "Buzzfeed"-Chefredakteur. "Wir sind zum Beispiel bereits auf YouTube, wo diese Generation anzutreffen ist." Das Medienunternehmen macht inzwischen auch in Bewegtbild. "Wir werden noch in diesem Sommer eine Netflix-Sendung starten, die 'Follow this' heißen wird und ein globales Publikum erreichen soll." (APA, 4.7.208)