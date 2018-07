Ende des Rätselratens: Marcel Hirscher fährt weiter

Siebenfacher Gesamtweltcup-Sieger bleibt dem Skisport auch in der kommenden Saison treu

Fuschl – Skirekordmann Marcel Hirscher setzt seine Erfolgskarriere fort. Am Mittwoch erklärte der siebenfache Gesamtweltcupsieger bei seinem Sommergespräch in der Schlossfischerei beim Fuschlsee, dass er sich ganz normal auf den Winter vorbereite. Der Weltcupwinter beginnt mit dem Riesentorlauf am 28. Oktober in Sölden, Höhepunkt ist die WM im Februar 2019 in Aare.

Der 29-jährige Salzburger hatte sich nach dem Ende der so erfolgreichen vergangenen Saison einige Monate Zeit gelassen, um seine Zukunftsplanung bekanntzugeben. "Ich habe viel nachbereitet, nachgedacht, vorbereitet. Es wird eine Saison mit Marcel sein, in welcher Form, kann ich nicht sagen", sagte Hirscher.

Der zweifache Olympiasieger, sechsfache Weltmeister und Gewinner von 58 Weltcuprennen heiratete im Juni seine langjährige Freundin Laura Moisl, im September erwarten die beiden ihr erstes Kind. (APA, 4.7.2018)