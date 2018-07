Freundlicher Empfang für Rohani in Wien trotz gespannter Stimmung

Alexander Van der Bellen empfing Hassan Rohani in der Hofburg – Später Gespräch mit Kanzler Kurz geplant

Wien – Nach der kurzfristigen Absage des Besuchs von Irans Staatspräsident Hassan Rohani im März 2016 ist es diesmal etwas geworden. Bei brütender Hitze und strahlendem Sonnenschein marschierten die Ehrenkompanie und die Militärmusik zu den Klängen von "Dem Land Tirol die Treue" auf den Inneren Burghof, um Rohani zu begrüßen, der in einer schwarzen Diplomatenlimousine bei Präsident Alexander Van der Bellen vorfuhr. An die hundert Journalisten und Fotografen aus Europa, Israel und dem Iran haben sich versammelt.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt seinen iranischen Amtskollegen Hassan Rohani. Gegen 11 Uhr sind Pressestatements geplant, danach ein Treffen mit Kanzler Sebastian Kurz.

Manch Medienvertreter, vor allem aus dem Ausland, zeigte sich gespannt, wie die österreichische Bundesregierung, die sich in den letzten Monaten dezidiert proisraelisch gab, ihren Gast aus dem Iran empfangen würde. Zudem war schon vor der jüngsten Aufregung um die angebliche Beteiligung eines iranischen Diplomaten aus Wien an Anschlagsplänen die Lage wegen der weltpolitischen Situation gespannt. So ging es etwa um die Frage, inwiefern sich das diplomatische Hickhack der letzten Tage auf die geplanten Gespräche zum Atomdeal auswirkt.

orf ORF-"ZiB"-Auslandschef Andreas Pfeifer berichtet von der Hofburg über den Staatsbesuch des iranischen Präsidenten Rohani in Wien und darüber, inwieweit die Affäre um einen Diplomaten den Besuch überschattet.

Zusätzliche Belastung brachten dann am Wochenende Meldungen aus Frankreich und Belgien: Ein in Österreich akkreditierter iranischer Botschaftsmitarbeiter soll ja das Mastermind hinter einem vereitelten Terroranschlag auf iranische Exil-Oppositionelle in Frankreich gewesen sein und wurde aus diesem Grund von Sicherheitsbehörden in Belgien festgenommen. Ihm wurde nach seiner Verhaftung in Deutschland der Diplomatenstatus seitens Österreichs aberkannt.

escher Alexander Van der Bellen begrüßte Hassan Rohani. Video: Fabian Sommavilla.

Die Begrüßung zwischen den beiden Präsidenten verlief jedenfalls freundlich. Nach den üblichen Hymnen schreiten die beiden Herren den roten Teppich entlang, um unter anderem Vertreter der Bundesregierung – etwa Außenministerin Karin Kneissl – und der Wirtschaft zu begrüßen. Die üblichen Handshakes gibt es, wie bei den Besuchen von iranischen Vertretern üblich, nur mit Männern. Etwa auch ab 11.40 Uhr, wenn Rohani mit Kanzler Sebastian Kurz zusammentreffen soll. (Fabian Sommavilla, 4.7.2018)