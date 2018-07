20 Kilogramm schweres Eisstanitzel gestohlen, Eissalonbesitzer ist Polizist

Eineinhalb Meter hohes Stanitzel in Nachbarort in Schwimmbecken des Freibades geworfen – Bademeister fand überdimensionale Reklame in der Früh

Trausdorf – In Trausdorf im Bezirk Eisenstadt-Umgebung sorgen derzeit Eisstanitzeldiebe für Unmut. Vor etwa zwei Wochen landete eine rund 20 Kilogramm schwere und 1,5 Meter hohe Reklame in Form eines Eisstanitzels in einem Bach. Dienstagfrüh entdeckte der Bademeister des Freibades im Nachbarort das Stanitzel im Schwimmbecken, erzählte Eissalon- und Stanitzelbesitzer sowie Polizist Peter Delarich der APA.

Vor gut 14 Tagen zogen Vandalen durch Trausdorf und demolierten unter anderem Straßenlaternen. In Zuge dessen flog die "Tüte der Begierde", wie sie Delarich mittlerweile schmunzelnd nennt, in einen Bach. "Der Diebstahl hat sich in der Nacht auf gestern zugetragen. Ich sperre in der Regel um 22 Uhr das Geschäft zu. Da war natürlich noch nichts beziehungsweise das Stanitzel noch da. Um sieben Uhr in der Früh hat es dann der Bademeister in Siegendorf gefunden. Dort ist das Stanitzel im Becken geschwommen", schilderte der Polizeiausbildner am Mittwoch im APA-Gespräch. Sein Salon trägt übrigens den bezeichnenden Namen Eisbulle.

"Wie bescheuert muss man sein"

"Man muss eh lachen, weil wie bescheuert muss man sein, dass man ein eineinhalb Meter hohes, circa 20 Kilogramm schweres Eisstanitzel – egal ob mobil oder zu Fuß – in die nächste Ortschaft transportiert. Und dort machst du dir die Arbeit und kletterst über die Mauer des Schwimmbades. Keine Ahnung, ob sie sich drauf abreagiert haben, weil es ihnen so taugt und sie drauf geschwommen sind, oder ob sie die Tüte nur ins Becken geschmissen haben", meinte Delarich.

"Ich glaube, es ist vielleicht mittlerweile eine Art Mutprobe, wer sich traut, einem Polizisten etwas zu stehlen", sagte er. Wie auch im ersten Fall, wo er sich als Geschädigter einer Anzeige anschloss, werde dieser Vorfall nicht ohne Konsequenzen bleiben. "Ich werde auf jeden Fall eine Anzeige erstatten", kündigte Delarich an. (red, APA, 4.7.2018)