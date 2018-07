Grenzstreit: Blümel erwartet von Treffen mit Seehofer Klarheit über deutsche Pläne

Regierung will Zusammenkunft mit deutschem Innenminister am Donnerstag abwarten, bevor über Reaktion entschieden wird

Er erwarte sich von einem Treffen mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer "einiges an Klarheit", sagte Kanzleramtsminister Gernot Blümel zum aktuellen Streit über mögliche Zurückweisungen von Migranten und Flüchtlingen an der österreichisch-deutschen Grenze.

Nach einem für Donnerstag anberaumten Zusammentreffen mit Seehofer werde man "bewerten, was das genau heißt", und erst dann über eine Reaktion entscheiden. Welche Szenarien es gibt, wollte Blümel nach dem Ministerrat am Mittwoch nicht sagen. Und zur Kritik, dass das System der offenen Binnengrenzen nun ins Wanken gerate, meint Blümel: "Wir haben immer gesagt, wir brauchen europäische Lösungen, wir müssen die Außengrenzen schließen." Da das nicht funktioniert habe, gehe es eben nicht anders.

Hintergrund: Österreich will nach dem deutschen Asylkompromiss keine Verträge zu seinen Lasten akzeptieren. Dies hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am heutigen Dienstag in einer Pressekonferenz mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl (beide FPÖ) in Wien klargestellt. Die Bundesregierung sei "sicherlich nicht bereit, Verträge zulasten Österreich abzuschließen", sagte Kurz.

Hofer erwartet "natürlich" Auswirkungen auf Verkehr

Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) erwartet durch das von der Regierung angekündigte Hochfahren der Grenzen "natürlich" Auswirkungen auf den Verkehr. Als Beispiel nannte er nach dem Ministerrat am Mittwoch den Brennerpass in Tirol. Dennoch sei die Maßnahme wichtig, betonte der Minister. Diese könnte ein "Turbo" für eine gemeinsame europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik sein.

Hofer als auch Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) drängen in der Frage der Asylpolitik auf ein gemeinsames Vorgehen in Europa. Nach dem jüngsten EU-Gipfel sei eine solche zumindest in Sichtweite.

Schramböck sieht keine Nachteile durch Kontrollen

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sieht durch das Hochfahren von nationalen Grenzkontrollen keine Nachteile für den Wirtschaftsstandort Österreich. Es gehe darum, den Druck auf die EU-Außengrenzen zu erhöhen, sagte sie am Mittwoch vor dem Ministerrat. Dadurch werde auch das Wirtschaften innerhalb des EU-Raumes vereinfacht. (sterk, APA, 4.7.2018)