Neue C64- und Amiga-Emulatoren verwandeln Windows-PC zur Retro-Gaming-Maschine

Amiga Forever 7 und C64 Forever 7 bringen viele Neuerungen mit sich

Cloanto hat nach mehreren Monaten Entwicklung die Emulatoren Amiga Forever 7 und C64 Forever 7 herausgebracht. Damit lassen sich Programme und Spiele für die Retrosysteme auf aktuellen PCs nutzen. Die Preise für die diversen Pakete starten ab 9,95 Dollar.

Welcome to Amiga

Zu den größeren Neuerungen gegenüber den vorangegangenen Ausgaben gehört, dass man seinen Rechner nun direkt in eine gewünschte Amiga-Konfiguration booten kann. Fast so als hätte man einen modernen Amiga vor sich. Weiters können nun sämtliche Amiga-, PowerPC- oder 8-Bit-Games aus dem Windows-Explorer heraus gespielt werden, ohne den Emulator vorher starten zu müssen. Überdies wurde bei der Input-Unterstützung nachgelegt: So lassen sich nun Touch-Interfaces, Xbox-Controller sowie X-Arcade- und I-PAC-Controller nutzen. (red, 4.7.2018)