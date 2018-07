Frankreichs Pavard 2019 von Stuttgart zu Bayern

Defensivmann glänzt bei WM durch starke Leistungen

München/Stuttgart – Frankreichs WM-Shootingstar Benjamin Pavard soll einem Bericht der "Sport Bild" zufolge im kommenden Jahr für 35 Millionen Euro innerhalb Deutschlands vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München wechseln. "Wir machen aus der Konstellation, dass Benjamin für 2019 eine Ausstiegsklausel hat, keinen Hehl", sagte VfB-Manager Michael Reschke dem Magazin.

"Wir verzichten gerne auf sehr viel Geld, wenn er dafür noch ein weiteres Jahr bei uns spielt", meinte Reschke über den 22-Jährigen. Eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer hat Pavard nicht in seinem bis Mitte 2021 gültigen Vertrag, wohl aber für den Sommer 2019.

Reschke, ein ehemalige Kaderplaner der Bayern, hatte jüngst bereits betont, den nun zukünftigen Teamkollegen von David Alaba nicht schon in diesem Sommer ziehen zu lassen, nachdem Pavard mit seinen bisherigen Leistungen bei der WM und einem Traumtor im Achtelfinale gegen Argentinien noch mehr auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Der Defensivspieler, der in der Abwehrkette innen und außen spielen kann, könnte am Freitag mit der Equipe tricolore in das Halbfinale der WM einziehen, Gegner in Nischni Nowgorod ist Uruguay. (APA, red, 4.7 2018)