Netflix testet teures "Ultra"-Paket, günstigere Abos werden unattraktiver

Streaming-Dienst hat ein neues Abo in einigen EU-Ländern getestet, User werden zum Umstieg bewegt

Netflix bietet wohl in Bälde ein neues Abo-Paket namens "Ultra" an. Dies berichtet TuttoAndroid, die Screenshots von Usern erhalten haben. Auf Nachfrage bei einer Sprecherin des Streaming-Dienstes wurden aktuelle Tests bestätigt. Das "Ultra"-Abo wäre das teuerste, kostet es 16,99 Euro. Laut Screenshot bietet es im Gegensatz zum "Premium"-Paket um 13,99 die Option auf HDR.

foto: cordcutting Die neuen Pakete in der Übersicht.

Wie viel sind Kunden bereit für Netflix zu zahlen

Das neue Paket würde laut der Sprecherin getestet werden, um zu verstehen, welchen Preis die Kunden bereit sind, für Netflix zu zahlen. Laut CordCutting findet sich auch Deutschland unter den Test-Ländern – ob Österreich dabei ist, ist nicht überliefert. Im Oktober 2017 erhöhte Netflix hierzulande die Preise, es folgte eine größere Aufregung, da viele Kunden dies nicht ganz einsehen wollten.

Günstigere Abos deutlich beschnitten

Beim Test der "Ultra"-Option wurden die restlichen Abos offenbar beschnitten. So bietet das "Premium"-Abo um 13,99 Euro laut Usern dann nur mehr die Möglichkeit, zwei Streams gleichzeitig zu nutzen. Beim "Standard"-Paket konnte wie beim "Basic"-Paket dann nur mehr ein User streamen – zuvor hatten "Standard"-Nutzer die Option auf zwei Streams gleichzeitig und "Premium" auf vier.

foto: cordcutting Die billigeren Pakete wurden gleichzeitig beschnitten, es sind nun weniger Streams gleichzeitig möglich.

Maßnahme gegen Account-Sharing?

In einem Haushalt mit mehreren Personen bleibt Netflix-Usern dann somit nur mehr die Option auf das "Premium"- oder "Ultra"-Paket um 13,99 beziehungsweise 16,99 Euro – wollen sie allesamt selber schauen. Eventuell ist es auch eine Maßnahme gegen Account-Sharing, also dass mehrere Nutzer gleichzeitig einen Account nutzen. Der Streaming-Anbieter hatte sich in dieser Hinsicht in der Vergangenheit kulant gezeigt. (dk, 04.07.2018)