Prime Day: Amazon verschenkt 21 PC-Spiele

Prime-Mitglieder können unter anderem "Pillars of Eternity", "Tacoma" und "Observer" abstauben

Amazon rührt im Rahmen des jährlichen "Prime Day" wieder kräftig die Werbetrommel für seinen Premiumdienst und verschenkt im Rahmen dessen an Mitglieder unter anderem 21 PC-Spiele. Vom 2. Juli bis zum 2. August sind dabei unter anderem größere und kleinere Hits wie Pillars of Eternity, Tacoma und Observer ohne zusätzliche Kosten zu haben:

Pillars of Eternity: Definitive Edition: 2-4 Juli

Metal Slug 3: 3. Juli – 2. August

The Last Blade: 3. Juli – 2. August

Twinkle Star Sprites: 3. Juli – 2. August

Q.U.B.E. 2: 3-4 Juli

Battle Chef Brigade: 4-11 Juli

Manual Samuel: 5-12 Juli

Gonner: 6-13 Juli

Next Up Hero: 7-14 Juli

Uurnog Uurnlimited: 8-14 Juli

Hue: 9-15 Juli

Deponia Doomsday: 10-16 Juli

Observer: 11-17 Juli

Tacoma: 12-18 Juli

The Bridge: 13-26 Juli

Brutal Legend: 14-27 Juli

The Red Strings Club: 15-21 Juli

Tyranny: 16-18 Juli

Broken Age: 17-31 Juli

The Framed Collection: 18-31 Juli

Serial Cleaner: 18-31 Juli

Am Prime Day selbst, der am 16. Juli startet und interessanter Weise 36 Stunden dauert, will Amazon weitere Angebote feilbieten. (red, 4.7.2018)