Umstrittenes Standortentwicklungsgesetz vor Beschluss

Es gehe darum, große Investitionen schneller voranzubringen. Die Umwelt soll nicht darunter leiden. Umweltschützer sahen das bisher aber anders

Wien – Der Ministerrat beschließt am Mittwoch das Standortentwicklungsgesetz. Damit sollen Verfahren für Großprojekte beschleunigt werden, erklärte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) vor der Regierungssitzung gegenüber Journalisten. Ziel sei es, Investitionen zu fördern sowie Wohlstand und Arbeitsplätze zu schaffen.

Große Investitionen von öffentlichem Interesse seien besonders wichtig, hob Schramböck hervor. Es gehe dabei nicht darum, in Verfahrensrechte einzugreifen, sondern darum, Verfahren zu beschleunigen und Rechtssicherheit sicher zu stellen.

Umweltschützer sehen die Regierungspläne aber kritisch: Es gilt die Befürchtung, dass es zu einer Senkung von Umweltstandards komme und Projekte durchgewunken werden könnten.

Verfahrensdauer 18 Monate

Anträge können künftig von Landeshauptleuten oder Bundesregierungsmitgliedern an das Wirtschaftsministerium gestellt werden. Dieses werde von den jeweils betroffenen Ministerien Stellungnahmen einholen. Ein Beirat gibt daraufhin Empfehlungen ab und die Bundesregierung wird sich zwei Mal jährlich mit den Entscheidungen befassen. Die durchschnittliche Verfahrensdauer werde 18 Monate betragen, so die Ressortchefin. Wirtschaftliche Weiterentwicklung und Umweltschutz – beides müsse möglich sein, so Schramböck.

Als mögliche Beispiele für Projekte nannte sie etwa aus der Vergangenheit die Dritte Piste am Flughafen Wien Schwechat oder die 380-kV-Leitung in Salzburg. Die Ministerin rechnet mit rund 15 Projekten pro Jahr.

Keine Nachteile durch Grenzkontrollen

Durch das Hochfahren von nationalen Grenzkontrollen sieht Schramböck wiederum keine Nachteile für den Wirtschaftsstandort Österreich. Es gehe darum, den Druck auf die EU-Außengrenzen zu erhöhen, sagte sie am Mittwoch vor dem Ministerrat. Dadurch werde auch das Wirtschaften innerhalb des EU-Raumes vereinfacht. (APA, 4.7.2018)