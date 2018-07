Der Fahrer des dunklen BMW mit ungarischem Kennzeichen wird angezeigt

Potzneusiedl – Ein Pkw-Lenker ist am Montagnachmittag mit 177 km/h im Gemeindegebiet von Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) durch eine 70-km/h-Zone gerast und geblitzt worden. Der Fahrer des dunklen BMW mit ungarischem Kennzeichen, der nach Abzug der Eichdifferenz laut Polizei 101 km/h schneller als erlaubt unterwegs war, wird angezeigt, teilte die Exekutive heute, Mittwoch, mit. (red, APA, 4.7.2018)