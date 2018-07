Sony will Trailer auf Youtube hochladen, postet gesamten Film

Unternehmen zieht Gespött der Community auf sich – Video mittlerweile wieder entfernt

Während die Copyright-Industrie in Europa gerade massiv Lobbyarbeit für die Einführung von Upload-Filtern betreibt, belegt Sony eindrucksvoll, dass man vielleicht einmal selbst besser prüfen sollte, was man so alles ins Internet stellt. Ist dem Filmstudio doch gerade durch Unachtsamkeit eine äußerst peinliche Panne passiert.



Panne

Statt einem Trailer für den Film "Khali the Killer" hat Sony Pictures Entertainment kurzerhand den gesamten Film auf Youtube hochgeladen. Dies führte umgehend zu zahlreiche spöttischen Bemerkungen, so kommentierte etwa ein Poster auf Reddit trocken: "Schon wieder ein Trailer, der den gesamten Film verrät" – und erhielt damit umgehend 15.000 Upvotes von anderen Usern.

Bei all dem bleibt komplett unklar, wie es zu diesem Vorfall kommen konnte. Immerhin ist es einigermaßen verblüffend, dass beim Upload nicht bemerkt wurde, dass die betreffende Datei um ein Vielfaches größer ist als es bei einem Trailer der Fall wäre. Sony schweigt zu dem Vorfall, hat sein Versehen aber nach einigen Stunden bemerkt, und den Film mittlerweile wieder gelöscht.

Offene Fragen

So mancher Beobachter vermutet hinter dem gesamten Vorfall einen Publicity-Gag, immerhin handelt es sich bei "Khali the Killer" jetzt nicht gerade um einen Blockbuster. Der Film hätte nur in wenigen Kinos laufen und parallel gleich auf Blu-Ray veröffentlicht werden sollen. Gegen diese Theorie spricht allerdings, dass sich Sony mit der Aktion dem Gespött der Community ausliefert, was dem Ansehen der Firma nicht gerade zuträglich. Zumal all dies frühere Pannen von Sony in Hinblick auf Computersicherheit in Erinnerung ruf. So waren bei einem großen Hack im Jahr 2014 zahlreiche interne Dokument und auch private Daten der Angestellten sowie diverse Filme erbeutet und ins Netz gestellt worden. (red, 4.7.2018)