Lustig entschuldigt sich bei Xhaka

Schwede hatte vor Achtelfinale angekündigt, emotionalen Schweizer in Rot treiben zu wollen

St. Petersburg – Mikael Lustig hat nach seiner Ankündigung, den Schweizer Granit Xhaka zu einer Roten Karte provozieren zu wollen, Reue gezeigt. "Er ist sofort nach dem Spiel zu mir gekommen und hat sich entschuldigt", sagte Xhaka nach der 0:1-Niederlage gegen die Schweiz im WM-Achtelfinale.

"Das war eine große Geste. Und ich habe das sofort angenommen. So ist eben der Fußball, da kitzelt man sich im Vorfeld", meinte der Schweizer. Dass Lustig gegen die Schweiz die zweite Gelbe Karte gesehen hat und nun im Viertelfinale fehlt, erzeugt bei Arsenals Xhaka deshalb auch keine Schadenfreude: "Im Gegenteil. Es tut mir sehr leid für ihn, dass er nicht dabei sein kann." Xhaka sah am Dienstag zwar keine Rote Karte, kurz nach dem einzigen Tor aber doch Gelb wegen eines Frustfouls an der Mittellinie. (APA, 3.7. 2018)