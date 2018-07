WM 2018-Orakel: Uruguay scheitert an Frankreich

Unsere "Fifa 18"-Prognose: Eine ganz knappe Angelegenheit!

wirspielen >>> Abonniert uns auf Youtube

Das (Anti-)Orakel ist zurück! Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland scheint bisher kein Favorit vor einem frühzeitigen Ausscheiden gefeit zu sein. Ein klarer Auftrag an meine Wenigkeit, Community-Veteran Georg Mahr sowie unsere spielfreudigen Sportredakteure Andreas Hagenauer und Martin Schauhuber: Wir spielen Fifa und verraten euch schon vorab, welche Mannschaft das erste Viertelfinale für sich entscheiden wird. Nun, setzt wegen uns vielleicht nicht alles auf eine Mannschaft, aber habt gerne ebenso viel Freude daran, in unsere Glaskugel zu schauen und für eure Favoriten die Daumen zu drücken! (Zsolt Wilhelm, 4.7.2018)

"Fifa 18" ist für PC und Konsolen erhältlich. Das "World Cup"-Update mit allen Mannschaften und Stadien ist kostenlos.