Sturm holt portugiesischen Verteidiger

27-jähriger Filipe Ferreira kommt von Absteiger Pacos Ferreira

Graz – Sturm Graz hat den portugiesischen Linksverteidiger Filipe Ferreira verpflichtet. Der 27-Jährige unterzeichnete beim Fußball-Bundesliga-Vizemeister einen Vertrag bis 2020 samt Option für eine weitere Saison. Der ehemalige U21-Nationalteamspieler war in den vergangenen beiden Saisonen bei Pacos Ferreira tätig, 2017/18 absolvierte er für den Erstliga-Absteiger 14 Pflichtspiele.

"Mit Filipe verstärken wir uns mit einem intelligenten Spieler, der Speed und Dynamik über die Außenbahnen mit sich bringt. Außerdem passt sein unbändiger Einsatzwille perfekt zum SK Sturm", sagte Trainer Heiko Vogel. Der in Lissabon geborene Ferreira soll den Abgang von Marvin Potzmann zu Rapid vergessen machen. "Er bringt viel Qualität und Routine im Defensivspiel mit und überzeugt in der Offensive mit seiner Dynamik. Er hat uns aber nicht nur als Spielertyp, sondern vor allem auch in den persönlichen Gesprächen als sehr positiver, ambitionierter Mensch überzeugt", erläuterte Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl. Man habe bei dem Transfer trotz "internationaler Konkurrenz" das Rennen gemacht.

Ferreira konnte sich bereits ein Bild von Graz machen. Seine Ziele sind groß. "Es wäre schön, wenn wir die Erfolge aus der letzten Saison wiederholen könnten", verlautete der 1,78 Meter große Verteidiger, der kurz vor dem Abschluss seines Managementstudiums steht. Da wurde Sturm nicht nur Zweiter, sondern holte auch den Titel im ÖFB-Cup.