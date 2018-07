Ryanair-Piloten in Irland stimmen für Streik

Die Mehrheit der Flugkapitäne sprach sich für Arbeitskampfmaßnahmen aus. Der 12. Juli ist für den Streik anvisiert, weitere Termine sollen folgen

Dublin – Die irische Fluggesellschaft Ryanair steht auf ihrem Heimatmarkt vor Pilotenstreiks. Am Dienstag stimmten die dortigen Flugkapitäne von Europas größtem Billigflieger mit überwältigender Mehrheit für Arbeitskampfmaßnahmen im Streit mit dem Management über Arbeitsbedingungen, wie die zuständige Gewerkschaft mitteilte. Die direkt bei Ryanair angestellten Piloten würden am 12. Juli – und damit mitten im wichtigen Sommergeschäft – ihre Arbeit für 24 Stunden niederlegen. Weitere Streiktage würden in Kürze bekanntgegeben.

Kurz vor Weihnachten hatte der EasyJet-Konkurrent noch Ausstände abgewendet, indem er erstmals in seiner 32-jährigen Unternehmensgeschichte Gewerkschaften anerkannte. (Reuters, 3.7.2018)