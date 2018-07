Greiner schließt Werke in Kärnten und Deutschland: 110 Jobs betroffen

Mitte 2019 – Standorte blieben trotz Restrukturierungsmaßnahmen defizitär

Kremsmünster/Wernberg/Rastatt – Der Verpackungshersteller Greiner Packaging mit Zentrale in Kremsmünster schließt mit Mitte 2019 die Standorte Wernberg in Kärnten und Rastatt in Baden-Württemberg. 110 Mitarbeiter sind betroffen – 50 davon in Kärnten, 60 in Deutschland. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die beiden Standorte seien seit Jahren defizitär, heißt es in einer Presseaussendung, daran haben offenbar auch umfassend Restrukturierungsmaßnahmen nichts geändert. Die Flaschenproduktion wird aus Kärnten nach Kremsmünster in Oberösterreich verlegt.

Für die Mitarbeiter soll ein Sozialplan ausgearbeitet werden. Zudem wolle man versuchen, den Betroffenen Angebote innerhalb der Gruppe zu machen, betonte Greiner. Bei wie vielen das gelingen könnte – in Kärnten etwa gibt es keine weiteren Standorte – sei noch nicht abschätzbar. (APA, 3.7.2018)