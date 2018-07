Hutchison übernimmt Italiens Mobilfunkbetreiber Wind Tre ganz

Übernahme von russischer Veon – Deal im Wert von 2,45 Mrd. Euro

Die chinesischen Gruppe CK Hutchison, in Österreich mit der Marke 3 präsent, kauft von der russischen Veon deren 50-prozentige Beteiligung an dem italienischen Telekom-Konzern Wind Tre. Damit wird CK Hutchison zum einzigen Aktionär von Wind Tre, dem drittstärksten Telekom-Betreiber in Italien.

2,45 Milliarden Euro

Die Russen kassieren für den Deal 2,45 Milliarden Euro, hieß es in einer Presseaussendung Veons am Dienstag. Veon verlässt damit den italienischen Markt. Die Operation ist Teil einer Strategie Veons, die künftig verstärkt in Asien investieren will. Der Verkauf des Aktienpakets soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden, hieß es.

Konkurrieren will Wind Tre verstärkt mit Italiens führenden Mobilfunkkonzernen TIM und Vodafone. Der Konzern, der in den nächsten Jahren sieben Milliarden Euro in digitale Infrastrukturen investieren will, will mit Dienstleistungen im Breitbandbereich und mit Netzen der neuen Generation punkten. (APA, 3.7. 2018)