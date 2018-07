Stromleitung in Eisenstadt gekappt: 13.500 Haushalte betroffen

Zwischen 15 und 45 Minuten ohne Stromversorgung – Lkw hatte Hochspannungsleitung erfasst

Eisenstadt – Rund 13.500 Haushalte in zwölf Gemeinden in den Bezirken Eisenstadt Umgebung und Mattersburg sind am Dienstagvormittag vorübergehend ohne Strom gewesen. Ein Lkw hatte kurz nach 9.00 Uhr beim Abladen in der Nähe des Biomassekraftwerks der Energie Burgenland in Eisenstadt eine 110 Kilovolt-Leitung gekappt, teilte Netz Burgenland mit.

Durch Umschalten sei versucht worden, die betroffenen Kunden so rasch wie möglich durch andere Umspannwerke zu versorgen. Die Haushalte waren 15 bis 45 Minuten lang ohne Strom, bestätigte das Unternehmen einen Bericht des ORF Burgenland. "Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Leitung wird derzeit repariert, so dass heute wieder ein Normalschaltzustand im 110-kV-Netz hergestellt werden kann", sagte Peter Sinowatz, Geschäftsführer von Netz Burgenland. Für den Schaden müsse das Transportunternehmen aufkommen. (APA, 3.7.2018)