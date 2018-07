Michael Jackson: Wie der King of Pop die bildende Kunst inspirierte

"Michael Jackson: On the wall" heißt die aktuelle Ausstellung in London, die Kunstwerke zeigt, die von der Popikone beeinflusst wurden

London – Dass Michael Jackson nicht nur viele Musiker, Tänzer und Modemacher maßgeblich mit seiner Kunst beeinflusste, zeigt eine Ausstellung in London, in der Werke bekannter bildender Künstler gezeigt werden, die sich vom King of Pop ebenfalls inspirieren ließen.

Seitdem sich Andy Warhol dem Sujet "Michael Jackson" im Jahr 1982 erstmals angenommen hatte, entwickelte sich der Sänger zu einer der meistabgebildeten kulturellen Figuren in der bildenden Kunst. Viele weitere Künstler ließen die Popikone auch in ihre Arbeit einfließen.

Die Londoner Ausstellung "Michael Jackson: On The Wall" bringt nun die Kunstwerke von mehr als 40 bildenden Künstlern aus aller Welt zusammen. Kuratiert vom Chef der National Portrait Gallery in London, Nicholas Cullinan, wurde sie zeitlich rund um ein Jubiläum angelegt. Michael Jackson wäre am 29. August dieses Jahres 60 Jahre alt geworden. Die Ausstellung läuft noch bis 21. Oktober 2018. (red, 3.7.2018)

"Michael Jackson: On The Wall"

Bis 21. Oktober 2018