Admira holt Mittelstürmer Bakis

Deutsch-Türke kommt von Bursaspor in die Südstadt

Maria Enzersdorf – Fußball-Bundesligist Admira hat mit Sinan Bakis einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Der 24-jährige Deutsch-Türke wechselt vom türkischen Erstligisten Bursaspor in die Südstadt, wie der Club am Dienstag bekanntgab. Manager Amir Shapourzadeh freute sich über einen "durchsetzungsstarken Stürmer". Der 1,86 m große Angreifer erzielte in der Türkei in insgesamt 74 Spielen 13 Tore.

"Ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht, bei der ich möglichst oft zeigen kann, was ich drauf habe", wird Bakis in der Club-Aussendung zitiert. Der ehemalige Torschützenkönig der deutschen Mittelrheinliga (5. Liga) ist nach Bjarne Thoelke, Sebastian Bauer, Morten Hjulmand und Marcel Köstenbauer die fünfte Verstärkung für die Admira. (APA; 3.7.2018)