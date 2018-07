Mann, der Zehnjährige in Wien vergewaltigt haben soll, wurde festgenommen

Der Vedächtige soll die Tat mit dem Handy gefilmt haben

Wien – Ein 34-jähriger Mann, der verdächtigt wird, am Montagabend die zehnjährige Tochter einer Bekannten vergewaltigt zu haben, ist in Wien-Donaustadt festgenommen worden. Er soll die Tat mit dem Mobiltelefon gefilmt haben, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Beschuldigte befindet sich in Haft.

Der Mann hatte die Beamten attackiert und wurde nach einem Fluchtversuch festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Hösch, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (APA, 3.7.2018)