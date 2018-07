Kolumbien gründet größten Tropenwald-Nationalpark der Erde

foto: apa/afp/guillermo legaria

Bogota – In Kolumbien entstand am Montag der größte Tropenwald-Nationalpark der Welt: Nach einer Ausweitung des Nationalparks Serrania de Chiribiquete im Süden des Landes um 1,5 Millionen Hektar umfasst das Schutzgebiet nun eine Fläche von 4,3 Millionen Hektar – und ist damit etwa halb so groß wie Österreich.