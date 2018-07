"Cyberpunk 2077" bis "Starfield": Fünf Games für PS5 und Xbox Two

cyberpunk 2077

Einer der größten Hoffnungsträger ist CD Projekt Reds erstes neues Werk seit der populären The Witcher-Serie. Grund dafür ist nicht nur die Qualität des herausragenden dritten Teils der Rollenspielsaga, sondern wohl vor allem die erste umwerfende Präsentation des Sci-Fi-Spektakels, das auf der E3 zumindest hinter den Kulissen bereits in einer spielbaren Version Vertretern der Presse demonstriert wurde. Wofür aktuell noch ein High-end-PC benötigt wird, soll in einigen Jahren für die breite Masse auch auf Konsolen erlebbar werden: Eine riesige futuristische Welt, in der es vor schrägen Charakteren und actionreichen Missionen nur so wuselt.