Iranischer Diplomat aus Wien soll Anschlag geplant haben

Sprengsatz und Zünder sichergestellt

Brüssel– Die belgischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen Bombenanschlag auf eine Versammlung iranischer Oppositioneller in Frankreich verhindert. Ein 38-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau seien am Samstag in Belgien unter dem Verdacht der Vorbereitung eines Terroranschlags festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft und der Geheimdienst am Montag mit.

In dem Auto des Paares seien ein Sprengsatz und ein Zünder sichergestellt worden. In Deutschland sei zudem ein Diplomat der iranischen Botschaft in Österreich festgenommen worden. Drei weitere Festnahmen von Personen iranischer Herkunft gab es französischen Justizkreisen zufolge in Frankreich.

Sarif sieht Täuschungsmanöver

Irans Außenminister Mohammed Jawad Sarif sprach von einem hinterlistigen Täuschungsmanöver vor dem Österreich-Besuch von Präsident Hassan Rohani. Der Iran verurteile Gewalt und Terrorismus überall, erklärte Sarif auf Twitter. Rohani brach am Montag zu einem Staatsbesuch der Schweiz und Österreichs auf.

An der Veranstaltung des oppositionellen Nationalen Widerstandsrats des Irans (NCRI) am Samstag im französischen Villepinte bei Paris hatten Tausende Menschen teilgenommen, darunter der Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani. Der NCRI ist eine Dachorganisation iranischer Exilgruppen, die ein Ende der Herrschaft der schiitischen Geistlichkeit im Iran anstreben. Die USA betrachteten den NCRI seit 1997 als terroristische Organisation. (red, Reuters, 2.7.2018)