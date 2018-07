Juncker wünscht sich Austritt der FPÖ von EU-Fraktion mit Le Pen

Kommissionspräsident wünscht sich Austritt der österreichischen Regierungspartei aus rechter Fraktion ENF

Auf Österreich kommt nach den Worten von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in den nächsten sechs Monaten eine schwierige, aber die vielleicht wichtigste EU-Ratspräsidentschaft seit langem zu, was die Zukunft der Union betrifft. Er sei sicher, dass die Bundesregierung in Wien diese Aufgabe verantwortungsvoll erledigen werde.

"Österreich hat eine gute Tradition darin, Kompromisse zu schließen, des Austarierens, zwischen Regierung und den Ländern, auch mit den Nachbarn, mit Bayern. Das hat man bei zwei früheren EU-Vorsitzen schon unter Beweis gestellt", sagte Juncker am Montag im Gespräch mit österreichischen Journalisten in Straßburg. Das Interview kam am Vorabend der "Antrittsrede" von Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag im Plenum des Europäischen Parlaments zustande.

FPÖ soll "diesen Verein verlassen"

Juncker sagte auf die Frage, ob die EU-Ratspräsidentschaft auch einen "zivilisierenden Einfluss" auf die FPÖ haben könnte, die im EU-Parlament in der Fraktion ENF, etwa mit der rechten Partei Rassemblement National von Marine Le Pen, sitzt: "Ich wünsche mir, dass die FPÖ aus diesem Verein austritt, auch wenn es mir nicht gelingt."

Die Kommission habe "gute Beziehungen zu Bundeskanzler Sebastian Kurz, wir arbeiten mit der Regierung zusammen wie mit allen anderen auch". Der Präsident bestätigte, dass er beim Besuch der Regierung in Brüssel mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache "ein gutes Gespräch" gehabt habe. Er deutete an, dass er Strache gebeten habe, die Fraktion der extrem Rechten im EU-Parlament zu verlassen.

Wider die "Regulierungswut"

Das Motto "Ein Europa, das schützt" findet Juncker indes gut gewählt, "das übernimmt den Ansatz, den ich zu Beginn meiner Präsidentschaft gewählt habe. So sei das auch mit dem Wunsch nach Subsidiarität, "dem Wunsch, die Regulierungswut nach unten zu korrigieren". Seine Kommission habe die Zahl der Gesetzesinitiativen seit 2014 deutlich reduziert.

Zentrales Thema der nächsten Monate wird laut Juncker sein, die beim EU-Gipfel vereinbarten Beschlüsse in Bezug auf Migration umzusetzen. Hier erwarte er ganz konkrete Ergebnisse, sagte der Präsident. Was die geplanten Ausschiffungsplattformen in Nordafrika betrifft, bestätigte er, dass die Frage, ob man dort auch Asylanträge stellen könne, von den Staats- und Regierungschefs nicht geklärt worden sei. "Da muss noch nachverhandelt werden von den Innenministern."

Juncker warnt aber davor, in Afrika in einer Art aufzutreten, die einen "neokolonialistischen Grundreflex" auslöse. Die EU müsse den Konsens mit afrikanischen Staaten suchen, in behutsamer Weise. Das sei eine heikle Aufgabe, die weniger der Ratspräsidentschaft zufalle als jenen EU-Staaten, die eine besondere Beziehung zu Afrika hätten. (Thomas Mayer aus Straßburg, 2.7.2018)