Ruefa startet neue Youtube-Kampagne

Beatframes produzierte zwölfteilige Serie "Ruefa Reise Stories mit Flo & Wish"

Wien – Die Wiener Agentur beatframes konzipierte und produzierte für Ruefa die zwölfteilige Youtube-Serie "Ruefa Reise Stories mit Flo & Wisch". Die Kampagne legt den Fokus auf die Kompetenz und Destinationsexpertise der Ruefa Mitarbeiter und zeigt, dass sie ihr Wissen und ihre Erfahrung gerne für ganz besondere Kundenberatung einsetzen. Als Moderationsteam agiert das Kabarettisten-Duo Flo & Wisch, bekannt aus der ORF-Sendung "Die große Chance".

ruefa Die erste Folge der "Ruefa Reise Stories mit Flo & Wish".

"Wir wollen mit der Kampagne auf charmante, lockere und informative Art Lust auf neue Destinationen machen. Die Kombination aus Kabarettduo und Reiseexperten hat sich da als absoluter Glücksgriff erwiesen," sagte Ruefa-Geschäftsführer Walter Krahl in einer Presseaussendung. In jeder Episode wird ein Ruefa Reiseexperte von Flo & Wisch mit dem Auto vom Flughafen abgeholt. Während der Fahrt geben die Ruefa Mitarbeiter in unterhaltsamer Art und Weise Tipps über ihre Urlaubsdestination.

Die ersten zwei Folgen sind bereits online: Gestartet wird mit Gabi Stiegen, Filialleitung Ruefa Eisenstadt, die von ihrer Lieblingsdestination Mauritius erzählt und Petra Haller, Ruefa Wiener Neustadt, die Tipps zur Sonneninsel Kreta gibt. (red, 2.7.2018)