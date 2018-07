Fernseher-Soundsystem: Sky verkauft Soundbox bald in Österreich

Gerät kostet 299 Euro für Sky-Kunden und 599 Euro für Nicht-Abonnenten

Sky bietet seine Soundbox nun auch bald in Österreich und Deutschland an. Der Pay-TV-Anbieter verkauft das Fernseher-Soundsystem bereits seit 2017 in Großbritannien – in Deutschland und Österreich können Kunden diese in Bälde für 299 Euro erstehen. Nicht-Sky-Abonnenten zahlen 599 Euro.

foto: sky Die Sky Soundbox zerlegt.

Bluetooth möglich

Das Gerät ist Anfang August erhältlich. Verbaut sind ein Front-Hochtöner und zwei Hochtöner für 360-Grad-Surround-Sound, sowie sechs Subwoofer. Ein HMDI-Eingang und –Ausgang stehen als Anschlüsse zur Verfügung, sowie ein optischer Eingang. Eine Bluetooth-Verbindung ist ebenso möglich.

Drei Modi und Kinderbegrenzung

Vier Kilo schwer ist die Sky Soundbox und weist die folgenden Maße auf: 37,5 cm x 9,5 cm x 21 cm. Drei verschiedene Soundmodi stehen zur Verfügung: Ein Nachtmodus, Dialogmodus und Kinomodus. Eine Kinderbegrenzung gibt es ebenso – hierbei kann die maximale Lautstärke eingestellt werden. (red, 02.07.2018)