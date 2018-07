Kurzfilm zu Forschungs- und Innovationsstandort Österreich

GGK Mullenlowe präsentiert "Advance Europe. Together" – Kurzfilm und Leporello für ein starkes Europa

Wien – Im Auftrag von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG produzierte die Kreativagentur GGK Mullenlowe den Kurzfilm "Advance Europe. Together". Ziel dabei ist die Unterstützung der österreichischen Performance in Horizon 2020. Zum Start der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft zeigt der Kurzfilm talentierte Musiker, die mit der Dirigentin nicht nur ein harmonisches Zusammenspiel des Orchesters, sondern auch ein stimmiges Ganzes schaffen – symbolisch für ein starkes Europa, das nur gemeinsam viel bewegen kann. Dies gelte besonders für Forschung, Bildung, Technologie und Innovation.

"Wir sind stolz, dass wir Teil dieses konzertanten Auftritts sind, und den wichtigen Prozess der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft werblich begleiten dürfen", sagt Dieter Pivrnec, Chief Creative Officer GGK Mullenlowe in einer Presseaussendung. Gedreht wurde im Wiener Semper Depot, die Musik komponierte Erwin Kiennast, der klassische Instrumentierung mit modernen Elementen vermischt.



ggk mullenlowe

Neben dem Film werden basierend auf einem "Whole-of-government Approach" zu Forschung, Technologie und Innovation in Österreich einzelne Initiativen, Projekte und Maßnahmen aller Ministerien in diesem Bereich in einem Leporello vorgestellt. (red, 2.7.2018)