US-Handelsminister hält Gerede über WTO-Austritt für verfrüht

Reformen seien aber notwendig

Washington – Trotz Kritik an der Welthandelsorganisation sieht die US-Regierung den Zeitpunkt noch nicht für gekommen, die WTO zu verlassen. "Ich denke, es wäre ein wenig verfrüht, über einen Austritt zu reden", sagte Handelsminister Wilbur Ross am Montag dem Sender CNBC. Die WTO sei sich jedoch im Klaren, dass "einige Reformen" her müssten. Es sei nötig, die Aktivitäten abzugleichen und auf den neuesten Stand zu bringen. "Und dann schauen wir mal, wo das hinführt", fügte er hinzu.

Trump hatte jüngst gesagt, er erwäge derzeit keinen Ausstieg aus der Organisation, auch wenn die WTO sehr schlecht mit den USA umgegangen sei. Das Nachrichtenportal Axios hatte unter Berufung auf einen Insider Trump habe einen Austritt vielfach angedroht. So habe Trump erklärt, die WTO sei von der restlichen Welt geschaffen worden, um die USA "über den Tisch zu ziehen". (Reuters, 2.7.2018)