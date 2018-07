Omas Fisolen-Paradeiser-Suppe

Die sommerliche Ernte aus dem Garten landet im Suppentopf

Gemüsesuppen waren für mich als Kind eine Strafe. Es gab nur eine Ausnahme, die Fisolen-Paradeiser-Suppe meiner Großmutter, die ich wirklich sehr gerne von ihr zum Mittagessen serviert bekam. Als Dessert gab es dann meist Vanillepudding mit frischen Ribiseln.

Die Suppe wird nur mit Salz gewürzt, daher ist es besonders wichtig, dass die verwendeten Paradeiser schon richtig schön reif sind, um ihr Geschmack zu verleihen. Da sie keine schweren Zutaten enthält, schmeckt sie lauwarm auch an einem heißen Sommertag und kann auch gut aufgewärmt werden. Sie ist für mich der Inbegriff von Sommer und der Verarbeitung von frischen Zutaten aus dem Garten.

Innerhalb der Familie gibt es mittlerweile Varianten: Meine Schwester gibt kleingehackte Zwiebeln dazu, meine Mutter schneidet die Tomaten so klein, dass sie aufs Schälen verzichtet. Das ist alles Geschmackssache, am besten einfach ausprobieren, was besser schmeckt.

Für 4 Portionen benötigt man 250 g Fisolen, circa 450 g Paradeiser, 300 g heurige Erdäpfel, 1 El Butter oder Öl, 1/2 Liter Gemüsefond, Salz und eventuell Bohnenkraut.