Rotes OnePlus 6 erscheint in Kürze

Das aktuelle Smartphone-Flaggschiff des chinesischen Herstellers soll am 10. Juli in einer neuen Farbvariante kommen

OnePlus bringt am 10. Juli ein rotes OnePlus 6, das vorerst nur am nordamerikanischen und indischen Markt verfügbar sein wird. Das Gerät verfügt über eine glänzende Beschichtung und wird mit 8GB RAM und 128 GB Speicher ausgeliefert. Der Preis liegt bei 579 US-Dollar und ist somit ident zu den anderen OnePlus 6 Modellen. Das OnePlus 6 in der roten Farbvariante wird auch am europäischen Markt erscheinen, allerdings hat der chinesische Smartphone-Hersteller noch keine konkreten Angaben bezüglich eines Veröffentlichungstermins genannt.

Aktuelle Verkaufszahlen und technische Details

Seit der Veröffentlichung des OnePlus 6 hat das chinesische Unternehmen rund eine Million Smartphones verkauft. Das OnePlus 6 verfügt über ein 6,28-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.280 x 1.080 Pixel. Das Design zeichnet sich durch einen "Notch" auf der Oberseite des Gehäuses aus. Die Kapazität des Akkus beträgt 3.300 mAh und kann über eine Schnellladefunktion innerhalb von 30 Minuten aufgeladen werden. Entgegen dem Branchentrend hat sich der chinesische Hersteller entschieden, die Kopfhörerklinke beizubehalten.

Bisherige Farbvarianten und Verfügbarkeit

Bis dato war das OnePlus 6 in drei unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich: Midnight Black (mattschwarz), Mirror black (schwarz, spiegelnd) sowie Silk White. Letztere Farbgebung wird nur mit acht GB RAM und 128 GB angeboten, wohingegen die 256-GB-Version nur in Midnight Black erhältlich ist. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen können Kunden das OnePlus 6 nicht nur über die firmeneigene Homepage, sondern auch über Amazon kaufen. (mp, 02.07.2018)