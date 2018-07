Flugtickets für nur einen Cent: Level macht's wirklich billig

Level, der neue Billigflieger in Wien, startet mit einer PR-Aktion: am 3. Juli gibt's 50.000 Plätze um nur einen Cent pro Ticket für Flüge zwischen 17. Juli und 30. September 2018

Wie berichtet, drängt die British-Airways-Mutter IAG mit ihrem Billigableger Level verstärkt in den europäischen Kurzstreckenmarkt. Die im vergangenen Jahr als Anbieter kostengünstiger Langstreckenflüge gegründete Tochter werde eine Sparte in Österreich aufbauen und ab Mitte Juli Routen zwischen Wien und anderen europäischen Zielen anbieten, teilte der britisch-spanische Luftfahrtkonzern letzte Woche mit.

Um das Geschäft gleich einmal kräftig anzukurbeln, bietet die Billigairline Schnäppchen-Flugtickets um nur einen Cent pro Ticket an. Diese können am 3. Juli zwischen 00.01 und 23.59 Uhr unter www.flylevel.com sowie in allen Partnerreisebüros von Level erworben werden. Die Kennenlernaktion gilt für alle 14 Level-Destinationen und Flüge ab Wien zwischen 17. Juli und 30. September 2018. Zum Netzwerk gehören beliebte Destinationen der Sommersaison, darunter unter anderem London, Barcelona, Dubrovnik und Paris.

Zum ersten Mal hebt Level dann am 17. Juli nach Palma de Mallorca und London Gatwick ab. In den darauffolgenden Wochen folgen Erstflüge zu zwölf weiteren Destinationen in sechs europäischen Ländern (Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Zypern und Kroatien). Die Flugfrequenz pro Destination variiert zwischen zwei und 14 Flügen pro Woche. (red, 2.7.2018)