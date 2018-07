Immofinanz verkauft CA-Immo-Paket für 758 Millionen Euro an Starwood

Die Kartellbehörden müssen noch grünes Licht geben

Wien – Das österreichische Immobilienunternehmen Immofinanz verkauft seine Beteiligung am Wiener Rivalen CA Immo an den US-Investor Starwood. Der Aufsichtsrat habe dem Verkauf des rund 26-Prozent-Anteils und vier Namensaktien zu einem Preis von 757,9 Millionen Euro zugestimmt, teilte Immofinanz am Montag mit. Der Verkaufspreise entspreche 29,5 Euro je Aktie.

Die Kartellbehörden müssen noch grünes Licht geben für die Transaktion. Zudem müsse der CA-Immo-Vorstand der Übertragung der Namensaktien zustimmen, hieß es. Der Abschluss des Geschäfts werde im dritten Quartal erwartet. Neben dem Paket-Verkauf habe Immofinanz darüber hinaus den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 9,7 Millionen Stück beziehungsweise bis zu 8,66 Prozent der ausstehenden Aktien beschlossen. (APA, 2.7.2018)