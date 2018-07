Arbeitszeit: ÖBB-Protest sorgt für Zugausfälle

Verständnis für Infoveranstaltung rund um den Zwölfstundentag am Hauptbahnhof Linz – Kanzler Kurz sieht keine Notwendigkeit für weitere Verhandlungen

Linz/St. Pölten – Viel Verständnis haben die Reisenden Montagfrüh am Linzer Hautbahnhof eingepackt. Seit 6.00 lädt die Gewerkschaft zu einer Informationsveranstaltung rund um die geplante Arbeitszeitverlängerung in die so genannte TS-Halle. Mit spürbaren Auswirkungen. "Bis zu 40 Züge sind ausgefallen und knapp 50 Prozent der Postbusse verkehren nicht", erläutert ÖBB-Sprecher Karl Leitner im STANDARD-Gespräch.

orf

Von Hektik oder gar großer Aufregung ist an diesem sonnigen Morgen am Linzer Bahnhof aber nichts zu spüren. "Ich habe vollstes Verständnis für den Streik. Solang es dieses Instrument gibt, soll und muss es auch genutzt werden", ist Gernot Primus, der eigentlich beruflich nach Wien müsste, überzeugt.

Ähnliches schildern auch die mit gelben Warnwesten ausgestatteten ÖBB-Mitarbeiter, die in entsprechend großer Anzahl in der Abfahrtshalle bereit stehen: Ganz wenige Ärger gebe es, viel hätten sich auf die Situation"vorbereitet.

Kein Chaos im Frühverkehr

Rudolf Höglinger, der eigentlich nach Nürnberg möchte, jetzt aber in der Warteschleife hängt, ist einer den wenigen, der "absolut kein Verständnis" für den Streik hat. "Bitte, wir müssen alle arbeiten. Und wer will, kann künftig freiwillig ein wenig mehr arbeiten. Also wo ist das Problem?", fragt er.

Erwartet wurde auch, dass viele Bahn- und Buspendler heute auf das Auto umsteigen, damit sie rechtzeitig in die Arbeit kommen. Wider erwarten war aber das morgendliche Verkehrsaufkommen in und um Linz nur etwas stärker oder länger als an sonstigen Montagen.

Dass ausgerechnet der Montagmorgen für die Versammlungen gewählt wurde, verteidigt Helmut Woisetschläger von der Gewerkschaft vida im STANDARD-Gespräch: " Wir wollten die Kollegen unbedingt noch vor dem Parlamentsbeschluss am Mittwoch entsprechend informieren."

Njet von Kurz zu weiteren Verhandlungen

Kanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz sieht bei der Arbeitszeitflexibilisierung keine Notwendigkeit für weitere Verhandlungen. Das Gesetz sei "ein gutes". Nun sei es wichtig, "Falschinformationen" auszuräumen und Ängste, die geschürt worden seien, zu nehmen, erklärte Kurz am Montag im Ö1-"Morgenjournal".

Die Klubobmänner von ÖVP und FPÖ haben zuletzt noch "Präzisierungen" am Gesetzesentwurf vorgenommen, "damit vieles nicht absichtlich falsch verstanden werden kann". Die Normalarbeitszeit bleibe bei 40 Stunden, betonte Kurz weiters.

Auch Lage in St. Pölten ruhig

Die Betriebsversammlungen bei den ÖBB am Montag in der Früh haben auch in Niederösterreich vereinzelte Zugausfälle zur Folge gehabt. Bundesbahnen-Sprecherin Juliane Pamme bezeichnete die Lage auf dem Hauptbahnhof in St. Pölten im APA-Gespräch vorerst als "sehr ruhig".

"Gravierende Einschränkungen" gab es ihren Angaben zufolge in den Ballungszentren Wien und Graz. Es sei "bisher nichts anders als sonst", teilte Pamme kurz nach Beginn der von 6.00 bis 9.00 Uhr angesetzten Betriebsversammlungen auf Anfrage aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt mit. Der Betriebsrat informiert die Mitarbeiter über die Auswirkungen der geplanten Änderungen im Arbeitszeitgesetz.

Die Sprecherin berichtete unter anderem, dass ein REX aus St. Pölten nach Scheibbs nicht verkehrt sei. Bis 9.00 Uhr fielen nach ihren Angaben auf der Strecke Salzburg – Wien zudem alle "langsamen" RJ-Verbindungen (jene mit Stopps nicht nur in den Landeshauptstädten, Anm.) aus. (Markus Rohrhofer, APA, 2.7.2018)