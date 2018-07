LeBron James wechselt zu den LA Lakers

Der dreimalige NBA-Champion unterschreibt einen 4-Jahres-Deal um 154 Millionen US-Dollar

Los Angeleses – Der 33-jährige Basketballstar LeBron James wechselt nach vier Saisonen bei den Cleveland Cavaliers zum 16-fachen NBA Champion Los Angeles Lakers. Es soll sich um einen Vier-Jahresvertrag im Wert von knapp 154 Millionen US-Dollar (rund 131 Millionen Euro) handeln. James hatte zuvor eine Option für eine Verlängerung seines Vertrages bei den Cavaliers um ein weiteres Jahr abgelehnt.

Der NBA-Star bestätigte seinen bereits zweiten Abschied aus Cleveland via Instagram. Er schrieb: "Danke Nordost-Ohio für vier unglaubliche Saisonen. Das wird immer meine Heimat bleiben." Der viermalige MVP führte seine Cavaliers in den vergangenen beiden Jahren fast fast im Alleingang in die Finalspiele gegen verlor aber beide Male gegen den aktuellen Champion Golden State Warriors. (red, 2.7.2018)