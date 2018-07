Spitzentreffen der Unionsparteien nach Rücktrittsangebot von Seehofer

Entscheidung über Rücktritt von deutschem Innenminister soll nach Gesprächen mit CDU fallen – CSU-Spitze steht laut Dobrindt hinter Seehofer – SPD kritisiert Unionskonflikt

Berlin/München – Um zirka 1:00 Uhr früh war die lange Sitzung des CSU-Vorstands in München in der Nacht zum Montag endlich vorbei. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hatte etwa zwei Stunden zuvor angeboten, von allen Ämtern zurückzutreten. Um etwa 2:00 Uhr hat er dann sein Rücktrittsangebot auch öffentlich bestätigt.

"Ich habe ja gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle, dass ich das in den nächsten drei Tagen vollziehe", sagte Seehofer am frühen Montagmorgen in München. Um die Uhrzeit waren die CDU-Tagungen schon länger vorbei. Wie geht es jetzt also am Montag weiter?

Treffen in München und Berlin

Um 8:30 Uhr wollen die Vorstände sowohl der CSU in München als auch der CDU in Berlin wieder zu Beratungen zusammenkommen.

Als "Zwischenschritt" zum Rückzug werde man an diesem Montag ein Gespräch mit der CDU führen, "in der Hoffnung, dass wir uns verständigen". "Alles Weitere" werde anschließend entschieden, setzte Seehofer hinzu.



"Wir wollen im Interesse dieses Landes und der Handlungsfähigkeit unserer Koalition und Regierung – die wir erhalten wollen – einen Einigungsversuch machen in dieser zentralen Frage zur Zurückweisung, alleine zu dieser Frage", betonte Seehofer. Er hoffe, dass dies gelinge. Das Gesprächsangebot sei ein Entgegenkommen von ihm an die Kanzlerin Angela Merkel und die CDU. "Sonst wäre das heute endgültig gewesen."

Spitzentreffen in Berlin

Dieses Spitzentreffen von CDU und CSU soll dann um 17.00 Uhr in Berlin stattfinden, so die Deutsche Presse-Agentur. Das Treffen ist die letzte Gelegenheit, im seit Wochen erbittert geführten Asylstreit doch noch eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden.

Sollte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht auf die Forderungen der CSU eingehen und Seehofer eine Jobgarantie erteilen, will der fast 69-Jährige von seinen politischen Ämtern zurücktreten.



Um 14.00 Uhr ist außerdem eine Sitzung der Unionsfraktion, also von allen Abgeordneten von CDU und CSU im Deutschen Bundestag, geplant. (red, 2.7.2018)