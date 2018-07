Marquez in Assen zu viertem Saisonsieg

Spanier gewann packendes Rennen mit vielen Führungswechseln vor seinen Landsleuten Rins und Vinales

Assen – Weltmeister Marc Marquez fährt seinem fünften Titel in der MotoGP entgegen. Der spanische Honda-Pilot feierte beim Großen Preis der Niederlande in Assen seinen vierten Saisonsieg und baute die Führung an der Spitze des WM-Gesamtklassement im achten von 19 Läufen aus.

Marquez gewann das packende Rennen mit vielen Führungswechseln vor seinen beiden Landsleuten Alex Rins (Suzuki) und Maverick Vinales (Yamaha). Superstar Valentino Rossi (Italien/Yamaha), der im Vorjahr in Assen seinen bislang letzten Sieg geholt hatte, wurde Fünfter. Jorge Lorenzo (Spanien/Ducati), zuletzt Sieger in Mugello und Barcelona, wurde Siebenter.

Marquez hat vor dem Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring (15. Juli) 140 Punkte auf dem Konto, dahinter folgen Rossi (99) und Vinales (93). (sid, 1.7.2018)

Motorrad-GP der Niederlande am Sonntag in Assen:

MotoGP (24 Runden a 4,542 km/109,008 km): 1. Marc Marquez (ESP) Honda 41:13,863 Min. – 2. Alex Rins (ESP) Suzuki +2,269 Sek. – 3. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 2,308 – 4. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 2,422 – 5. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 2,963 – 6. Cal Crutchlow (GBR) Honda 3,876. Weiter: 12. Pol Espargaro (ESP) KTM 15,876 – 17. Bradley Smith (GBR) KTM 29,073

WM-Stand (8 von 19): 1. Marquez 140 Pkt. – 2. Rossi 99 – 3. Vinales 93 – 4. Johann Zarco (ESP) Yamaha 81 – 5. Dovizioso 79 – 6. Crutchlow 79. Weiter: 14. Espargaro 32 – 21. Smith 7 – 22. Mika Kallio (FIN) KTM 6

Moto2 (24 Runden a 4,542 km/109,008 km): 1. Francesco Bagnaia (ITA) Kalex 39:30,436 Min. – 2. Fabio Quartararo (FRA) Speed Up 1,748 Sek. – 3. Alex Marquez (ESP) Kalex 2,179 – 4. Marcel Schrötter (GER) Kalex 4,094 – 5. Joan Mir (ESP) Kalex +4,342 – 6. Miguel Oliveira (POR) KTM 5,230

WM-Stand (8 von 19): 1. Bagnaia 144 Pkt. – 2. Oliveira 128 – 3. Marquez 110

Moto3 (22 Runden a 4,542 km/99,924 km): 1. Jorge Martin (ESP) Honda 37:56,485 Min. – 2. Aron Canet (ESP) Honda +0,665 Sek. – 3. Enea Bastianini (ITA) Honda 0,718 – 4. Jaume Masia (ESP) KTM 10,842 – 5. Jakub Kornfeil (CZE) KTM 10,953 – 6. Lorenzo Dalla Porta (ITA) Honda 11,321

WM-Stand (8 von 19): 1. Martin 105 Pkt. – 2. Marco Bezzecchi (ITA) KTM 103 Pkt. – 3. Fabio di Giannantonio (ITA) Honda 91