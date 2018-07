SPÖ sieht Ende der Betriebsvereinbarungen, ÖVP "Unwahrheiten"

Regierung soll laut Kern entsprechenden Passus streichen – Bestehende befristete Vereinbarungen sollen auslaufen – ÖVP wirft SPÖ vor, "Unwahrheiten" zu verbreiten

Wien – Laut SPÖ droht durch das von der Regierung geplante Arbeitszeitgesetz auch das Ende der Betriebsvereinbarungen. Der entsprechende Teil in der bestehenden Regelung, der diese Möglichkeit bietet, solle einfach gestrichen werden, sagte Parteichef Christian Kern am Sonntag zur APA. Auch – wie üblich – befristete Betriebsvereinbarungen würden nach Ablaufen nicht mehr verlängert.

"Die Regierung verhindert durch ihr neues Gesetz, dass Betriebsvereinbarungen wie bisher abgeschlossen werden können", ist sich Kern sicher. Er beruft sich dabei auf die angeblich geplante Streichung von Paragraf 7, Absatz 4, im bestehenden Arbeitszeitgesetz. Und: "Weil bestehende Betriebsvereinbarungen meistens befristet und sehr häufig formal bereits ausgelaufen sind, werden diese dann automatisch durch das neue Gesetz der Regierung ausgehebelt und ersetzt."

Somit werde in unzähligen Betrieben die gültige Betriebsvereinbarung hinfällig und es wird dort flächendeckend die Möglichkeit zur 60-Stunden-Woche eingeführt. "Das ist ein völlig inakzeptabler Angriff auf die Rechte der großen Mehrheit der Österreicher", findet Kern. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sah dies bis zuletzt anders. Er betont, dass bestehende Betriebsvereinbarungen nicht in Gefahr seien.

Die ÖVP warf Kern umgehend vor, "Unwahrheiten" zu verbreiten. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer sieht in den Aussagen Kerns "reine Angstmache", wie er in einer Aussendung am Sonntag betonte.

Gewerkschaft pocht auf betriebliche Mitbestimmung

Kritik kommt auch von der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp): "Die Regierung hat den Schutzcharakter des Arbeitszeitgesetzes nicht verstanden", sagte die geschäftsführende Vorsitzende der Gewerkschaft, Barbara Teiber, am Sonntag in einer Presseaussendung. Den Regierungsparteien gehe es mit dem Gesetz offensichtlich in erster Linie um die Zurückdrängung der betrieblichen Mitbestimmung.

Wenn die Regierung so überzeugt sei, im Interesse der Beschäftigten zu agieren, dann könne doch einem Volksentscheid über ein so wichtiges Gesetz, das die Lebensqualität aller Menschen im Land betrifft, nichts im Wege stehen, führt Teiber aus. Man könne zudem nicht davon ausgehen, dass in einer verschärften Konkurrenzsituation die Arbeitgeber die Möglichkeiten, die ihnen die Regierung bietet, nicht ausnutzen.