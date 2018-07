"Scorpion" erschien am Freitag

New York – Der kanadische Rapper Drake hat mit seinem neuen Album einen Rekord beim Musikstreaming aufgestellt. Nutzer der Plattformen Apple Music und Spotify hörten sich das Album "Scorpion" am Freitag innerhalb nur eines Tages mehr als 300 Millionen Mal an. Laut Unternehmen wurde das Album nach Veröffentlichung auf Apple Music binnen 24 Stunden 170 Millionen Mal gestreamt, bei Spotify 132 Millionen Mal. (APA, 1.7.2018)