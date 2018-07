Mehr Spitzenverdiener in Österreichs Parlament – Amon verpasste Meldung

Nebenjobs des neuen Nationalrats veröffentlicht: Deutlich weniger hauptberufliche Politiker – Amon verschwieg ÖVP-Einkommen: "Durchgerutscht"

Wien – Die neu gewählten Abgeordneten haben am Wochenende erstmals ihre Nebeneinkünfte gemeldet. Auffällig ist dabei, dass die neu ins Parlament eingezogenen Mandatare tendenziell mehr verdienen als der alte Nationalrat. Die Zahl der hauptberuflichen Abgeordneten ist deutlich zurückgegangen.

Abgeordnete erhalten 8.887,10 Euro brutto vom Staat. Wer weitere bezahlte Jobs ausübt, muss das melden. Die genaue Höhe der Zusatzeinkommen wird zwar nicht veröffentlicht. Allerdings wird einmal jährlich die Gesamtsumme annäherungsweise (in fünf Kategorien) offengelegt. Diese Meldefrist für 2017 ist am Samstag abgelaufen.

grafik: apa 20 Abgeordnete befinden sich in der obersten Einkommenskategorie.

Liste erfasst nachgerückte Mandatare noch nicht

Zwar erfasst die Liste nur 170 der 183 Abgeordneten, weil die nach der Regierungsbildung "nachgerückten" Mandatare für 2017 noch nichts melden müssen. Auffällig ist aber, dass die neuen Abgeordneten tendenziell höhere Nebenverdienste angeben als der alte Nationalrat: Der Anteil der Abgeordneten in der mittleren und der höchsten Einkommenskategorie ist deutlich gestiegen. "Hauptamtliche" Abgeordnete gibt es – angesichts der vielen neu Eingezogenen nicht verwunderlich – weniger.

Die Zahlen im Detail: Nur 37 Abgeordnete hatten im Wahljahr gar keinen Nebenjob (2016 waren es noch 62). In der ersten Einkommenskategorie (bis 1.000 Euro) finden sich 21 Abgeordnete, in der Kategorie 2 (1.001 bis 3.500 Euro) sind es 47, in der Kategorie 3 (3.501 und 7.000 Euro) 37, in der Kategorie 4 (7.001 und 10.000 Euro) acht und in der höchsten Kategorie 5 (über 10.000 Euro) 20. 2016 waren das nur neun. Damit die Anzahl der Spitzenverdiener deutlich zugelegt: acht sind es bei der SPÖ, sieben bei der ÖVP, vier bei der FPÖ und eine bei den NEOS.

Kern und Sobotka sind Spitzenverdiener

Bei der SPÖ betrifft das – neben dem Anwalt Hannes Jarolim – durchwegs Ex-Regierungsmitglieder. Sie drücken mittlerweile zwar die Oppositionsbank, mussten für 2017 aber noch ihr Ministereinkommen melden. Allen voran Ex-Kanzler Christian Kern, der aktuell zwar kein Kanzler-Gehalt mehr bezieht, aber ein Zusatzeinkommen von der Partei (seine Nebeneinkünfte für 2018 hat er bereits beziffert: Kategorie 3 – 3.501 bis 7.000 Euro). Bei der ÖVP fällt Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka in die höchste Einkommenskategorie 5, obwohl er als Nationalratspräsident keinen Nebenverdienst hat.

Aber auch ohne die ehemaligen Minister ist die Zahl der Spitzenverdiener leicht gestiegen. Bei der ÖVP sind das neben Ex-Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner und Ex-Raiffeisen-Immobilienmanagerin Michaela Steinacker vier neue Abgeordnete: Der Immobilienunternehmer Martin Engelberg, der TU-Professor Rudolf Taschner sowie die Unternehmerinnen und Kammer-Funktionärinnen Tanja Graf und Rebecca Kirchbaumer.



Die Spitzenverdiener der FPÖ sind neben dem Notar Harald Stefan ebenfalls Neue: Der Anwalt Christian Ragger, der Apotheker Gerhard Kaniak und Petra Wagner, Betreiberin eines Seniorenhauses.

Einzige Spitzenverdienerin bei den Neos ist Karin Doppelbauer, Managerin beim US-Computerkonzern Dell in Bratislava. Best verdienender Abgeordneter der Liste Pilz ist der Anwalt Alfred Noll, der auch einen Gutteil des Wahlkampfes finanziert hat und für 2017 ein Einkommen zwischen 3.501 und 7.000 Euro meldet (Kategorie 3).

Parteichef Peter Pilz hat ab November zwar ein Parteigehalt bezogen (8.800 Euro), unterliegt wegen seines verspäteten Einzugs aber keiner Meldepflicht für 2017.

"Durchgerutschtes" ÖVP-Generalsekretärseinkommen



Sehr wohl eine Meldepflicht hätte es für Werner Amon gegeben, der ÖVP-Abgeordnete hat aber sein Zusatzeinkommen als ÖVP-Generalsekretär im Vorjahr nicht veröffentlicht. Amon sagt zur APA, die Meldung sei ihm "durchgerutscht". Konsequenzen muss er nicht fürchten, weil das Unvereinbarkeitsgesetz keine Sanktionen bei Verstößen vorsieht. Kritiker fordern nun eine Verschärfung der Transparenzregeln.

Amon war von September 2016 bis Mai 2017 Generalsekretär der ÖVP. Dass ihm die Partei dafür ein hohes monatliches Zusatzeinkommen auszahlte, hat der langjährige Abgeordnete aber nicht bekannt gegeben. Im Gegenteil: Wie aus der APA vorliegenden Abzügen der mittlerweile gelöschten Transparenzlisten des Parlaments hervorgeht, hat Amon seine Anstellung bei der ÖVP gar nicht gemeldet, obwohl er dazu spätestens ein Monat nach Dienstantritt (also im Oktober 2016) verpflichtet gewesen wäre.

Dabei sind die Vorgaben des "Unvereinbarkeits- und Transparenzgesetzes" diesbezüglich klar: Wer neben seinem Mandat im Nationalrat, Bundesrat oder Landtag einem bezahlten Beruf nachgeht oder eine leitende ehrenamtliche Funktion bekleidet, muss das melden. Außerdem müssen Mandatare jedes Jahr (bis Ende Juni) die Summe ihrer Zusatzeinkünfte in einer von fünf Einkommenskategorien veröffentlichen.

Betrag "in Richtung Staatssekretär"

Während die damaligen Parteimanager von SPÖ und FPÖ ihr Parteigehalt für 2016 mit der höchsten Einkommenskategorie 5 bezifferten, meldete Amon lediglich ein Zusatzeinkommen der untersten Kategorie 1 bekannt (also maximal 1.000 Euro). Wie Amon auf APA-Anfrage nun einräumte, stand ihm als ÖVP-Generalsekretär aber ein Gesamtgehalt "in Richtung Staatssekretär" zu. Das waren 2016 15.600 Euro, was also eine Aufzahlung von rund 7.000 Euro monatlich auf seinen Nationalrats-Bezug bedeutete.



Warum er das Zusatzeinkommen nicht in die Transparenzliste des Parlaments eingetragen hat? Amon sagt, die Meldung sei ihm "durchgerutscht", weil er nur ein halbes Jahr im Amt war: "Das habe ich wahrscheinlich nicht gemeldet, weil ich im September Generalsekretär wurde und im Mai bin ich es schon nicht mehr gewesen." Für das Jahr 2017 hat Amon nun ein höheres Einkommen angegeben – inklusive einer bis März 2018 laufenden Anstellung bei der ÖVP.

Nichts zu befürchten

Zu befürchten hat Amon allerdings nichts, denn als die Abgeordneten ihre Transparenzregeln 2012 beschlossen haben, haben sie keine Sanktionen ins Gesetz geschrieben. Parlamentssprecher Karl-Heinz Grundböck betont denn auch, dass die Parlamentsdirektion "keine Kontrollbefugnis" habe. "Und es gibt vom Gesetz her auch keine juristische Sanktion, wenn Meldungen nicht oder falsch gemacht werden." Außerdem werden die Transparenzdaten mit jeder Neuwahl komplett gelöscht – aus Datenschutzgründen, wie Grundböck sagt. Denn für eine weitergehende Veröffentlichung oder auch nur Archivierung fehle die Rechtsgrundlage.

Marion Breitschopf von der Transparenz-Plattform "Meine Abgeordneten" fordert daher eine deutliche Verschärfung der Offenlegungspflichten – insbesondere Strafen bei Verstößen sowie Kontrollen. Außerdem plädiert sie für die getrennte Offenlegung der Einkommen aus verschiedenen Quellen. Derzeit wird nämlich nur eine Einkommenskategorie für die Summe aller Einkünfte veröffentlicht – was bei Abgeordneten mit mehreren Jobs und Funktionen wenig Klarheit bringt. Auch der Europarat hat bereits im Vorjahr eine deutliche Nachschärfung der Transparenzpflicht gefordert, u.a. Sanktionen und eine Vermögensbilanz der Abgeordneten.

Eine Frage der Glaubwürdigkeit

Der auf Parteienfinanzierung spezialisierte Politikwissenschafter Hubert Sickinger plädiert außerdem dafür, "historische" Transparenzdaten öffentlich zugänglich zu halten. Gerade bei Debatten über von Parteien bezahlte Zusatzgehälter wären diese Informationen aus seiner Sicht wesentlich. "Wenn Regierungsparteien dem Chef einer Oppositionspartei vorwerfen, dass er ein Parteigehalt bezieht, und dann die Geschäftsführer beider Parteien über ihr Parteigehalt deutlich mehr verdienen, ist das eine Frage der Glaubwürdigkeit in der politischen Auseinandersetzung", so Sickinger gegenüber der APA. Daher sollte man diese Informationen zumindest mehrere Jahre zurück nachvollziehen können. (APA, 1.7.2018)