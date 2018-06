WM-Achtelfinale: Frankreich schaltet Argentinien mit 4:3 aus

Die Franzosen gerieten kurzzeitig 1:2 in Rückstand, dann drehten sie das Spiel mit traumhaftem Offensivfußball

Kasan – Frankreich steht dank einer Gala von Kylian Mbappe als erster Viertelfinalist bei der Fußball-WM fest. Der 19-Jährige avancierte am Samstag in Kasan mit dem ersten WM-Doppelpack eines Teenagers seit Pele 1958 gegen Schweden zum Matchwinner beim 4:3 (1:1) gegen Argentinien. Im Viertelfinale trifft die "Equipe Tricolore" auf den Sieger des Duells zwischen Uruguay und Portugal.

Nach einem schwachem Beginn entwickelte sich nach Seitenwechsel ein packender Schlagabtausch, dem Mbappe mit seinen Toren (64.,68.) den Stempel aufdrückte. Zuvor brachte Antoine Griezmann den Weltmeister von 1998 aus einem Elfmeter nach 13 Minuten in Führung. Angel Di Maria glich kurz vor der Halbzeitpause aus dem Nichts aus (41.). Den Traumstart Argentiniens durch den Treffer von Gabriel Mercado (48.) egalisierte Benjamin Pavard (57.), ehe Mbappe seine starke Leistung krönte. Der eingewechselte Sergio Aguereo betrieb mit seinem Kopfballtreffer letztlich nur noch Ergebniskosmetik (93.).

Elfmeter eröffnet

Die erste Chance des Spiels fand Griezmann in der neunten Minute vor. Bei seinem Freistoß rettete noch die Latte (9.). Der nächste Schuss des Angreifers von Atletico Madrid sollte jedoch den Weg ins Tor finden (13.). Nach einem Ballverlust von Ever Banega am gegnerischen Strafraum ließ Mbappe erstmals sein Können aufblitzen: Er entlief der gesamten argentinischen Defensive. Marcos Rojo sah sich zu einem Foul im Strafraum gezwungen. Den vom iranischen Schiedsrichter Alireza Faghani völlig zurecht verhängten Elfmeter rollte Griezmann sicher ins Tor.

Die Mannschaft von Didier Deschamps, der mit seinem 80. Spiel als französischer Teamchef den bisherigen Rekordhalter Raymond Domenech ablöste, beschränkte sich fortan auf das Nötigste und suchte das Glück im Konter. Nach einem erneuten Mbappe-Antritt, der nur durch ein Foul gestoppt werden konnte, setzte Pogba den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze weit über das Tor (19.). Eine Griezmann-Hereingabe nach schönem Solo landete in den Armen von Franco Armani (26.).

Di Maria aus dem Nichts

Die "Albiceleste" fand offensiv bis dahin überhaupt nicht statt. Mit dem ersten Torschuss hauchte Di Maria seinen Mannschaftskollegen wieder Leben ein. Der Stürmer von Real Madrid bekam zu viel Zeit und Raum und traf mit einem herrlichen Schuss aus gut 25 Metern. Nach der Pause fand auch der zweite Abschluss der Südamerikaner – wenn auch glücklich – den Weg ins Tor. Nach einem Freistoß brachte Messi den Ball unter Bedrängnis Richtung Tor, Mercado stand goldrichtig und fälschte den Ball unhaltbar ab.

Frankreichs Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nur wenige Minuten nach der argentinischen Führung konnte Griezmann ein Missverständnis zwischen dem zur Pause eingewechselten Federico Fazio und Armani nicht ausnützen (56.). Wenige Augenblicke später traf Pavard mit einem traumhaft schönen Außenrist-Direktschuss zum Ausgleich. Damit machte der Rechtsverteidiger auch seinen Fehler beim Führungstor der Südamerikaner gut, wo er die Abseitsposition von Mercado aufgehoben hatte.

Der Auftritt von Mbappe

Es folgten die Minuten des Kylian Mbappe. Der Angreifer von Paris St. Germain stellte mit seinen beiden Treffern die Weichen auf Sieg. Zunächst traf er aus spitzem Winkel, bei seinem zweiten Treffer schloss der 19-Jährige einen Konter mustergültig ab. Damit gelang "Les Bleus" im dritten Anlauf der erste Sieg auf WM-Ebene gegen den zweimaligen Weltmeister.

Wenn Argentinien gefährlich wurde, ging es meist über Messi, der auch Agueros letztlich wertloses Tor in der Nachspielzeit auflegte. Damit scheint Messis Traum vom Titel mit der Nationalmannschaft endgültig ausgeträumt. (APA, 30.6.2018)

der standard

Fußball-WM in Russland. Achtelfinale:

Frankreich – Argentinien 4:3 (1:1)

Kasan, Kasan-Arena, 42.873 Zuschauer, SR Faghani (IRI)

Tore:

1:0 (13.) Griezmann (Foulelfmeter)

1:1 (41.) Di Maria

1:2 (48.) Mercado

2:2 (56.) Pavard

3:2 (64.) Mbappe

4:2 (68.) Mbappe

4:3 (93.) Aguero

Frankreich: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Kante, Pogba – Mbappe (89. Thauvin), Griezmann (83. Ferir), Matuidi (75. Tolisso) – Giroud

Argentinien: Armani – Mercado, Otamendi, Rojo (46. Fazio), Tagliafico – Perez (66. Aguero), Mascherano, Banega – Pavon (75. Meza), Messi, Di Maria

Gelbe Karten: Matuidi (im Viertelfinale gesperrt), Pavard, Giroud bzw. Rojo, Tagliafico, Mascherano, Banega, Otamendi