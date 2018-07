Kennen sie geregelte Arbeitszeiten? Posten und diskutieren sie im Forum mit!

Am Freitagnachmittag noch schnell den neuen Laptop der Tochter des Chefs neu aufsetzen, Änderungswünsche des Kunden bis Montagvormittag einarbeiten oder den Vorgesetzten erklären, dass ihre Vorstellungen hunderttausende Euro kosten und drei Jahre Zeit brauchen – und weder Geld noch Kollegen dafür da sind. Neben der meist mauen Bezahlung und mangelnder Diversität zählen insbesondere lange Arbeitstage zu den Hauptgründen, warum Jobs in der IT als nicht besonders attraktiv gelten. Aber für viele IT-Arbeiter ist es trotzdem ihr Traumberuf.

Wie viele Stunden arbeiten Sie in ihrem IT-Job? Kennen sie überhaupt geregelte Arbeitszeiten? Wäre ein Zwölfstundentag gut oder schlecht für sie? Welche zusätzlichen Aufgaben müssen sie so in der Firma erledigen?

Posten und diskutieren sie mit den STANDARD-Lesern und Leserinnen über die Zustände in IT-Jobs. (red, 2.7.2018)