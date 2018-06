Trump plant, US-Höchstrichter-Kandidaten am 9. Juli zu nominieren

Bisheriger Richter Kennedy geht Ende Juli in Pension, der Neue könnte den Supreme Court nach rechts verschieben

Washington – US-Präsident Donald Trump möchte den Nachfolgekandidaten für den scheidenden US-Höchstrichter Anthony Kennedy am 9. Juli nominieren. Das gab er am Freitag auf einem Flug der Air Force One gegenüber Reportern bekannt.

Fünf Personen befänden sich auf der Finalistenliste, zwei davon seien Frauen. Zwei der Finalisten könnte er bereits an diesem Wochenende in New Jersey anhören.

Dadurch dass Kennedy Ende Juli in Pension gehen wird, hat Trump nun die Chance, dem Obersten Gericht des Landes für lange Zeit einen konservativen Stempel aufzudrücken. Den moderaten Konservativen, der bei manchen Entscheidungen zusammen mit den linksliberalen Richtern votierte, dürfte Trump nun durch einen dezidiert konservativen Juristen ersetzen wollen. (red, APA, 30.6.2018)