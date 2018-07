TV-Tipps für Sonntag, 1. Juli

Silver Linings, Wanted, Giganten, Im Zentrum: Europa am Scheideweg und Paradies! Paradies – Mein Vater, die Kurden und ich

13.20 TRAGIKOMÖDIE

Silver Linings (USA 2012, David O. Russell) Pat (Bradley Cooper) leidet an einer bipolaren Störung und hat seine Emotionen nicht im Griff. Nachdem er den Liebhaber seiner Frau fast zu Tode geprügelt hatte, verbrachte er acht Monate in einer geschlossenen Psychiatrie. Nun will Pat seine Frau zurückerobern und versucht das über deren Freundin Tiffany (Jennifer Lawrence). Sensationell gespielt mit gelungenem Finale. Bis 15.45, ProSieben

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Heute geht es um die Rettungsanker-Lehrstätte, die bessere Bildungschancen für Migrantenlehrlinge schaffen soll, um die Jungunternehmerin und Designerin Annamaria Tolvaj und die Frauenrechtsikone Alice Schwarzer, die ihr neuestes Buch Meine algerische Familie präsentiert. Bis 14.00, ORF 2

17.20 PORTRÄTS

Väter hinter Gitter Über 100.000 Kinder in Deutschland haben einen Vater im Gefängnis. Die Doku porträtiert drei Männer, die wegen ihrer Haft kaum oder nur eingeschränkten Kontakt zu ihren Kindern haben können. Bis 17.50, ARD

18.25 MAGAZIN

Österreich Bild: Lassing. Wunder und Trauma Am 17. Juli 1998 sackt im steirischen Lassing plötzlich ein Wohnhaus ab – nur der Auftakt zur größten Bergwerkskatastrophe der österreichischen Nachkriegszeit. Es folgen weitere Einstürze und Schlammeinbrüche, zehn Menschen sterben. Eine TV-Doku über die Hintergründe des Unglücks. Bis 19.00, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Sitzfleisch Zum Ferienbeginn zeigt Oktoskop den Reisefilm Sitzfleisch: Oma, Opa und die erwachsenen Enkelkinder on the road in Richtung Nordkap. Was als launiger Film über das Unterwegssein beginnt, entwickelt sich zur zunehmend aufreibenden Studie über zwischenmenschliche Beziehungen. Die Regisseurin Lisa Weber ist zu Gast bei Lukas Maurer im Studio. Bis 21.55, Okto

20.15 60 JAHRE SICHERITZ

Wanted (Ö 1999, Harald Sicheritz) Der Unfallchirurg Thomas Reiter (Alfred Dorfer) zieht sich freiwillig in eine geschlossene Anstalt zurück, weil er sich dem Alltag nicht mehr stellen will. Die wahren Abenteuer spielen sich in seinem Kopf ab – hier träumt er vom Leben im Wilden Westen. Seine besorgten Eltern beauftragen einen Pfarrer (Michael Niavarani) damit, ihren Sohn in die Wirklichkeit zurückzuholen. Der findet aber auch bald Gefallen am Realitätsverlust. Bis 21.45, ORF 3

20.15 DRAMA

Giganten (Giant, USA 1956, George Stevens) Die für zehn Oscars nominierte Chronik einer Viehzüchterfamilie und der letzte Film mit James Dean, der nach den Dreharbeiten tödlich verunglückte. Eine Familienchronik über Macht und Vorurteile, nach dem Roman von Edna Ferber. Bis 23.25, Arte

21.45 DISKUSSION

Anne Will Die Moderatorin Anne Will unterbricht die Sommerpause ihres ARD-Talks für ein Interview mit dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Grund dafür: der heftige Streit um das Asylrecht zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU. Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Europa am Scheideweg – Taugt Österreich als Krisenmanager? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Othmar Karas (ÖVP), Evelyn Regner (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Michel Reimon (Die Grünen) und Claudia Gamon (Neos). Bis 23.00, ORF 2

23.00 DOKUMENTARFILM

Paradies! Paradies – Mein Vater, die Kurden und ich Die Familie von Kurdwin Ayub floh 1991 vom Irak nach Österreich. 25 Jahre später begleitet die junge Filmemacherin ihren Vater in seine frühere Heimat und lernt ihn auf eine völlig neue Art und Weise kennen. Ein sehr intimes Generationenporträt über Fremdsein und Entwurzelung.

Bis 0.00, ORF 2

23.30 MAGAZIN

Titel, Thesen, Temperamente Mit folgenden Themen: 1) Oxycontin – Horrordroge auf Rezept. 2) Ingmar Bergman: Zum 100. Geburtstag des Ausnahmeregisseurs. 3) Thomas-Mann-Villa in L.A. wird deutsche Künstlerresidenz. 4) Foxtrot – ein Film über Israels Armee. 5) Violinist Emmanuel Tjeknavorian im Porträt. Bis 0.00, ARD