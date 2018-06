Mehrere Orte in Südsyrien in Gesprächen über Rückkehr der Armee

Jordanische Stellen berichten von einem errungenen Waffenstillstand

Deraa – Mehrere Orte unter Kontrolle der Rebellen im Süden Syriens stehen in Verhandlungen mit Russland über eine Rückkehr der syrischen Armee. In acht Ortschaften im Osten der Provinz Deraa verhandelten die Rebellen über örtliche Würdenträger mit Vertretern Russlands, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur SANA gab es bereits in drei Orten eine Einigung. Demnach stimmten die Rebellen in Ibtaa und zwei anderen Orten der Rückkehr der Regierungstruppen zu. In vier weiteren Orten im Süden von Deraa hätten die Aufständischen eingewilligt, im Zuge eines "Versöhnungsabkommens" mit der Regierung in Damaskus ihre schweren Waffen abzugeben. Ein Militärkommandant sagte Journalisten, den Rebellen bleibe angesichts des militärischen Drucks "keine andere Wahl" als die Kapitulation.

Auch nicht näher benannte Offizielle in Jordanien werden damit zitiert, dass ein Waffenstillstand in Südsyrien errungen wurde.

Offensive auf Rebellengebiete in Syrien

Die Armee hatte am 19. Juni mit russischer Luftunterstützung eine Offensive auf die Rebellengebiete in Daraa begonnen, nachdem wochenlange Verhandlungen zuvor ohne Ergebnis geblieben waren. Laut der oppositionsnahen Beobachtungsstelle wurden bereits fast hundert Zivilisten bei der Offensive getötet. Rund 66.000 Menschen wurden nach UN-Angaben zur Flucht in Richtung Jordanien gezwungen, das jedoch seine Grenze geschlossen hält.

Machthaber Bashar al-Assad setzt seit Jahren auf eine Mischung aus militärischem Druck und Verhandlungen, um die Rebellen zur Aufgabe zu zwingen. In vielen Regionen waren sie so gezwungen, im Rahmen von "Versöhnungsabkommen" ihre Waffen abzugeben. Ein Teil der Rebellen in Deraa könnte in eine örtliche Polizeitruppen umgewandelt werden, um für den Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) eingesetzt zu werden. (APA, red, 29.6.2018)