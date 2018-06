Stress, dein Freund und Helfer

Die Wochen vor den Sommerferien gehören zu den anstrengendsten im Jahr. Eine Urlaubslektüre, um den Stress von seiner Sonnenseite kennenzulernen

"Ein sinnerfülltes Leben ist stressig", schreibt Kelly McGonigal, Gesundheitspsychologin an der Universität Stanford, in Glücksfaktor Stress. Da will man zunächst widersprechen. Und selbst die Autorin war früher skeptisch. Doch dann habe eine Studie sie zum Nachdenken gebracht. Demnach erhöht Stress nur bei jenen das Sterberisiko, die ihn als schädlich empfinden.

Alles also eine Frage der Einstellung, des Mindsets, wie McGonigal es nennt. Stress habe zu unrecht einen schlechten Ruf. Wer bewusst an eine stressige Situation zurückdenkt, werde feststellen: Stress hat Kraft gegeben, dabei geholfen, zu lernen und zu wachsen.

Und tatsächlich, das Buch setzt beim Leser Gedanken in Bewegung. Übungen sollen dabei helfen, die Energie von Stress besser zu nutzen. McGonigal ist überzeugt: Gestresst sein heißt nicht, dass etwas schiefläuft, sondern dass wir uns für etwas, was uns am Herzen liegt, besonders ins Zeug legen. (Bernadette Redl, 30.6.2018)