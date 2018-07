Promenadenkonzerte Innsbruck: Blasmusik-Pop à la Tyrolienne

Bei der Veranstaltungsreihe in der Kaiserlichen Hofburg werden Bande zwischen Blasmusik, Jazz und Weltmusik geknüpft

Die Promenadenmischung aus Holz und Blech lebt. Und damit eine jahrhundertealte Tradition, die von den Londoner Proms bis zum österreichischen Platzkonzert reicht. Hier wie dort heißt das Motto: breites Publikum, populäre Musikstücke.

Alois Schöpf ist Wirtssohn, Schriftsteller, vollmundiger Liberaler und streitbarer Kolumnist der Tiroler Tageszeitung sowie selbst Blasmusikantendirigent. Ihm waren beide Traditionen ein Anliegen, zuvörderst freilich auch der Ehrgeiz altösterreichischer schneidiger Militärmusik, "Werke der hohen Kunstmusik durch Bläsertranskriptionen in alle Provinzen hinauszutragen". So begründete er die von Beginn an bei Einheimischen und Touristen beliebte Veranstaltungsreihe, die gehobenen Blasorchester-Sound im Innenhof der Kaiserlichen Hofburg in Innsbruck bietet, bei freiem Eintritt, bei freier Platzwahl – und auch jedem Wetter.

Eröffnung mit Tiroler Komponisten

Eröffnet wurde die 24. Auflage der Konzertreihe (2.-29. Juli) wie in den letzten zwei Jahren mit einem Stelldichein des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck. Zweites Gastorchester ist die ebenfalls heimische Akademie St. Blasius, die heuer ihr 20-jähriges Bestandsjubiläum begeht, im Rahmen der Promenadenkonzerte mit einem Tiroler Komponistenaufgebot.

Ansonsten geht es mit Blech und Holz zur Sache. Schöpf durchmischt Lokales mit Internationalem, Professionelle mit Amateuren, junges Gemüse mit ausgewachsenen Musikanten, Klassisches von Bartók bis Verdi mit Jazzigem von Armstrong bis Zawinul. Die Namen der Ausführenden lesen sich besorgniserregend (Musik der Burgwache und Polizei der Tschechischen Republik) bis vertrauenseinflößend (Orchestre d'Harmonie Français).

Ausländische Gäste erwartet man aus Italien, Deutschland, England, Frankreich, den Niederlanden, Slowenien und Tschechien. Alpiner Lifestyle bleibt trotzdem gewahrt: Das Team der Innsbrucker Promenadenkonzerte, so informiert der Folder, wird von "Luis Trenker Mode" eingekleidet. (Bernhard Sandbichler, 29.6.2018)