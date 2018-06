Mehr Platz für beeinträchtigte Menschen in Oberösterreich

Land beschließt 400 neue Betreuungseinheiten

Linz – Das Kriegsbeil scheint begraben: Nach einem monatelangen Streit zwischen Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) rund um die schwarz-blauen Sparmaßnahmen im Sozialbereich präsentierte man nun in parteiübergreifender Harmonie einen Ausbau der Betreuungsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Konkret sollen zu den aktuelle 4000 Betreuungsplätzen bis 2021 403 weitere Plätze geschaffen werden. Das Geld soll aus dem Sozialbudget, aus den Einsparungen des Effizienzsteigerungsprojektes Sozialressort 2021+ sowie aus zusätzlichen Mitteln kommen. An Letzteren sind im heurigen Budget 3,6 Millionen Euro vorgesehen. 2019 rechnet Finanzreferent Stelzer mit gut zwei, 2020 mit gut fünf Millionen Euro – Nachsatz: "Wenn man noch weitere Einsparungsmöglichkeiten findet, könnte es auch billiger kommen."

Gerstorfer erwartet auch, dass durch die zusätzlichen Plätze Jobs "im Ausmaß von 188 Vollzeit äquivalenten" geschaffen werden. Sorgen, Personal zu finden, macht sich die Soziallandesrätin aber nicht: In der Behindertenbetreuung sei es leichter, qualifizierte Pflegekräfte zu bekommen, als in der Altenpflege. Zudem will das Land vermehrt auf alternative Wohnformen, teilbetreutes Wohnen oder mobile Dienste setzen.

Gerüstet für den Akutfall

Die Aufstockung ist aber nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Laut statistischem Dienst des Landes werden bis 2022 nämlich 2078 zusätzliche Plätze benötigt.

Wobei Gerstorfer die Zahl so nicht stehenlassen will: "Darin enthalten sind nicht nur Wohn-, sondern vor allem auch Arbeitsplätze." Zumindest 1000 würde man aber darüber hinaus noch benötigen. Auch für Stelzer ist klar, dass die 400 Plätze "noch nicht das Ende der Fahnenstange" seien. Aber: "Nicht jeder braucht sofort und morgen einen Platz. Und für den Akutfall werden Plätze geschaffen." (mro, 29.6.2018)